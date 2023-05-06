İSTANBUL-DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI

DENİZ Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 51'inci yılında, Emek Gençliği üyesi bir grup tarafından Dolmabahçe'de anıldı.

DENİZ Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 51'inci yılında, Emek Gençliği üyesi bir grup tarafından Dolmabahçe'de anıldı.

Emek Gençliği üyesi bir grup, 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdü. Taksim'de bir araya gelen grup üyeleri, saat 18.00'de, ellerinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan fotoğrafları ve dövizlerle Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca 'Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz', 'Emperyalistler, işbirlikçiler 6 Filo'yu unutmayın', 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atan grup, sahilin görülmesiyle birlikte meşaleler eşliğinde Dolmabahçe'ye koştu.

Dolmabahçe'de ölenler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmeden önce ailelerine yazdıkları mektuplar okundu. Emek Gençliği Yönetim Kurulu üyesi Hazan İlik, grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, 'Bugün 6 Mayıs. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında her bir sokak Denizlere çıkıyor, her bir gencin yüreği Denizlerle atıyor. Aradan yarım yüzyıl geçti ama işte tam da burada, yıllardan sonra Denizler için şarkılar söylüyoruz, onların sloganlarını atıyoruz, onların isimlerini taşıyoruz" denildi.