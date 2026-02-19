İstanbul'dan memleketleri Samsun'a dönen genç çiftten şehide vefa

İstanbul'da yaşarken memleketleri Samsun'a dönen Melisa ve Ufuk Kaman çifti, Ladikli şehit polis memuru Emre Albayrak'ın mahallesinde bulunan kötü durumdaki durak kulübesini boyayarak şehidin resmini çizip adını durağa yazdı.

İstanbul'da yaşayan ve Beşiktaş taraftarı olduğu için yıllarca siyah-beyazlı takımla ilgili pankartlar hazırlayan 32 yaşındaki Ufuk Kaman ile 30 yaşındaki eşi Melisa Kaman, 1 yıl önce şehir hayatından uzaklaşmak amacıyla memleketleri Samsun'un Ladik ilçesindeki kırsal Salur Mahallesi'ne yerleşti.

Genç çift, İstanbul'da geçen yıl Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kabrinin bulunduğu Arnavutlar Mahallesi'ndeki durak kulübesinin kötü durumda olduğunu görünce bir şeyler yapmak istedi.

Durağı kırmızıya boyayan Kaman çifti, iç kısmına Türk bayrağı ile şehit Emre Albayrak'ın resmini yaptı ve şehidin adını yazdı.

Melisa Kaman, AA muhabirine, şehit Emre Albayrak'ın kabrinin bulunduğu mahalledeki durak kulübesinin kötü durumda olduğunu görünce çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Şehidin mezarı başına gidenlerin durak kulübesini yıpranmış görmesini istemediklerini anlatan Kaman, "Bu yoldan geçen herkesin dua edebileceği bir alan olsun istedik, şehidimiz unutulmasın istedik. Eşimle elimizdeki boyalarla olabilecek en üst düzeyde çalıştık. Yani el emeğiyle, kendi isteğimizle bunu yaptık." dedi.

Durak kulübesini bir haftada boyadıklarını belirten Kaman, şunları kaydetti:

"Birkaç günde yenileyebilirdik ama yağmur ve kar yağması bizi biraz etkiledi. Boyama bittikten sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. İnsanlardan mesajlar, yorumlar, paylaşımlar görüyoruz. Şehitlerimiz çok değerli. Onlar sayesinde bu vatan ayakta. Bize ulaşan herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Daha fazla şehirde, sadece Samsun için değil, çağrılan her yere gitmeyi düşünüyorum. Şehitlerimizin portrelerini ve durak yenilemelerini yapmak istiyorum."

Başka ilçelerdeki duraklarda da çalışma yapacaklar

Ufuk Kaman ise yazılım işiyle uğraştığı için uzaktan çalışabildiğini söyledi.

Hayatının büyük bölümünün Beşiktaş tribünlerinde pankart hazırlayarak geçtiğini, daha önce de sosyal mesaj içeren konularla ilgili pankart hazırladığını anlatan Kaman, "Seviyorum bu tarz işleri. Yeteneğim vardı ama pankart yaparak daha da geliştirmiş oldum açıkçası. Sonra İstanbul'dan Samsun'a yerleştik. Şehit cenazesine gelince durağı da bu şekilde görünce şehidimize vefa borcumuz olduğunu hissettik. Eşimle şehidimizi sürekli hatırlamak için durağı bu hale getirdik." diye konuştu.

Farklı şehirlerden kendilerine ulaşanlar olduğunu dile getiren Kaman, "Diğer şehirlerden de insanlar duraklarını boyamamızı istedi. Önceliğimiz Samsun'un Kavak ve Vezirköprü ilçelerinde bulunan şehitlerin köylerindeki durakları yenilemek." ifadelerini kullandı.