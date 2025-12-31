Memleketine dönüp sanatını icra etme hayalini gerçekleştirdi

Yaklaşık 30 yıl yaşadığı İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen 3 çocuk annesi Gülten Süngü, açtığı iş yerinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da katıldığı kurslarda hem resim hem de ahşap üzerine yakılarak figür yapma olarak bilinen "dağlama" sanatıyla ilgili eğitim alan 54 yaşındaki Gülten Süngü, resimler yapmaya başladı.

İstanbul'daki evini atölyeye çeviren Süngü, fuarlara katılarak yaptığı tabloları beğeniye sundu.

Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinin emekli olmasının ardından ailesiyle memleketi Kastamonu'ya taşınan Süngü, Münire Medresesini El Sanatları Çarşısı'nda kiralık bir dükkan gördü. Süngü, burayı kiralayarak en büyük hayali olan kendi iş yerini açmayı gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Burada dağlama sanatıyla yaptığı tabloların yanı sıra Kastamonu'ya özgü hediyelik eşyalar satan Süngü, AA muhabirine, katıldığı kurslarda önce resim yapmayı, sonra dağlama sanatını öğrendiğini söyledi.

Çocuklarını büyüttükten sonra bu tür aktivitelere yöneldiğini belirten Süngü, "Dağlama sanatıyla ahşabın kokusuyla tanıştım, bu beni çok etkiledi. 30 sene İstanbul'da yaşadım, hemen hemen 20 senedir de bu işi yapıyorum. Orada ev hanımıydım, evimi atölye olarak değerlendirdim. Feshane'de düzenlenen Kastamonu günlerinde sergiledim, satış yaptım." dedi.

Bazı tablolarda yağlı boya ile dağlama sanatını birleştiriyor

Kastamonu'da iş yeri açma hikayesini anlatan Süngü, "Çarşıda gezerken bu dükkanın devir olduğunu öğrendik. Uzun zamandır böyle bir yeri düşünüyordum, çalışmalarımı değerlendirecek, sergileyecek, sanatımı tanıtacak bir yer arıyordum. 3,5 senedir bu çarşıdayız. 20 yıllık hayalimi Kastamonu'ya gelerek, bu dükkanı açarak gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu.

Dağlama sanatı hakkında bilgi veren Süngü, şunları kaydetti:

"Kontraplak yakılarak yapılan şekiller, resimlerdir dağlama sanatı. Kara kalem tekniği gibi ahşap yakılarak tonlanır ve şekiller verilir. Genelde doğa resimleri çalıştım. Her şeyden daha çok Kastamonu görsellerini severek çalıştım. Şeyh Şaban-ı Veli, Nasrullah Camisi, Saat Kulesi, bunlara çok çalıştım. Burada ve sosyal medyamdan satış yapıyorum. Burada zaten halkla, turistlerle beraberim. Onlar da görüyor, sipariş veriyor, satın alıyorlar. Kastamonu'da mutluyum. İstanbul'dan sonra burası bize çok iyi geldi."

Süngü, bazı tablolarında yağlı boya ile dağlama sanatını birleştirdiğine değinerek, "100'ü aşkın tablo yaptım. Bazılarında renk gerekiyor. Onlarda yakmanın yanında yağlı boya kullanıyorum. Eğitim vermemi isteyenler oldu ama dükkanı boş bırakıp gidemedim. Öğrenmek isteyen olursa buyursun gelsin, burada yardımcı olurum." ifadelerini kullandı.