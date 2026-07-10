200 liseli öğrenci Srebrenitsa için Bosna Hersek’e uğurlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 200 liseli öğrenci, Srebrenitsa Soykırımı'nı anma etkinlikleri için Bosna Hersek'e yolcu edildi.

Fatih Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "Srebrenitsa Öğrenci Uğurlama Programı"nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Bosnalı Sırp birliklerince 31 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gönül coğrafyasındaki insanların, acılarının paylaşılmasını beklediğini aktaran Gül, "Sizler, milletimizin, devletimizin temsilcileri olarak oraya, o kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için gidiyorsunuz. Bizim yıllarca hiçbir zaman sömürgeci, zulmeden, baskıcı bir anlayışımız olmadı. Bizim meselelere bakış açımız mezhepsel, dini ya da buna benzer emperyal bir mesele değil." ifadelerini kullandı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin mazluma mazlum, zalime zalim diyebilecek bir politikası olduğunu belirterek, "Hiçbirimizin ya da bizden sonrakilerin başını öne eğdireceği bir politikamız olmadı, olmayacak. Dünyanın neresinde zalim varsa onun karşısında, nerede mazlum varsa başka bir kimliğine bakmadan onun yanında oluyoruz." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de pırıl pırıl gençlerin bu davaya sahip çıkması için Bosna Hersek'e gitmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yentür, şöyle konuştu:

"Zaman ilerlese de teknoloji bilimi gelişse de kağıt üzerinde hukuk kurallarının söz konusu Müslüman, gariban, mazlum olunca dün Srebrenitsa'da, bugün Gazze'de hiçbir anlam ifade etmediğini gördük. Huzuru, barışı, kardeşliği, adaleti ve merhameti tesis edecek bir bilgiyle donanmanız son derece önemli. Bu hayatınızın dersi olacak. Orada tarihi, medeniyeti, geçmişi, geleceği görecek, okuyacak ve hissedeceksiniz. Orada size hayat boyu lazım olacak bilgilerin yolculuğuna çıkıyorsunuz."

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise öğrencilerden Bosna Hersek'te orada yaşanan tüm gerçekleri öğrenmelerini istedi.

Sancaktar, "Biz yalnızca 7 bölgeden oluşan bir ülke değiliz, 8'inci bölge, gönül coğrafyamız var. Döndüğünüzde ülkemizin o coğrafya için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Sizden ricam, geldiğinizde ülkemizin güçlenmesi için var gücünüzle çalışın, çünkü oralarda soykırımı engelleyecek tek unsur güçlü bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, iki öğrenci Bosna Hersek'e gidecek tüm öğrenciler adına konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, dualarla Srebrenitsa'ya yolcu edildi.

Programa, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, öğrenciler ve aileleri de katıldı.