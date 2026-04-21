Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak - 1

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ailenin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada 5'i tutuklu 6 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Şüphelilerden bazıları 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ile suçlanıyor.

ALMANYA'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
