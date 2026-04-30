İstanbul'daki Tuba Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda STEM Laboratuvarı açıldı

Pendik'teki Tuba Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminde faydalanabilecekleri STEM Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen laboratuvarda, öğrenciler, tasarım odaklı düşünme, kodlama ve algoritma geliştirme, robotik sistemler, enerji dönüşümleri, mekanik ve mühendislik prensipleri gibi birçok alanda uygulamalı eğitimler alabilecek.

Laboratuvarda yürütülecek eğitim programlarıyla öğrenciler derste öğrendiklerini pratiğe dönüştürme imkanı bulacak.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, laboratuvarın açılışı dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların hem akademik başarısı hem de milli, manevi ve ahlaki konularda eğitim almasına yönelik yeni sistemin okullarda uygulandığını kaydetti.

Öğrencilerin vatan ve devlet gibi değerlerin farkında olmalarını önemsediklerini belirten Saygın, "Bizim kara vatanımız, gök vatanımız, mavi vatanımız var, bir de siber vatanımız var. Bu doğrultuda ilçemizin en önemli okullarından biri olan Siber Güvenlik Meslek Lisemizi de önemsiyoruz. Bunun yanı sıra ahlaki ve manevi gelişim, öğrencilerimiz için son derece kıymetli. İmam hatip ortaokul ve liselerimiz, çift kanatlı eğitim veren kurumlarımız olarak hem akademik hem de manevi eğitimde büyük bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Saygın, Tuba Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda şu anda 150 öğrencinin hafızlık yaptığını, yaklaşık 100 öğrencinin de hafızlık için hazırlık sürecinde olduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Recep Kadiroğlu da laboratuvarın öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra 21. yüzyıl becerileri kazanmalarında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı yapıldı.