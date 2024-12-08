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İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor

İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda toplanan çok sayıda Suriyeli, kutlamalara devam ediyor.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda toplanan çok sayıda Suriyeli, kutlamalara devam ediyor.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ikindi namazının ardından bir araya gelen Suriyeliler, ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrakla birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlamalara bazı Suriyeli aileler de çocuklarıyla birlikte katıldı.

Suriyeliler, alkışlar eşliğinde Esed karşıtı, demokrasi ve barış sloganları attı.

Kalabalık, Esed rejiminin devrilmesini meşale yakarak kutladı.

Kutlamalara katılan Suriye Lemme Derneği Başkanı Hind Akil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeliler adına tarihi bir gün yaşandığını belirtti.

Bu rejim karşısında 60 yıldır işkence ve zulüm gördüklerini kaydeden Akil, "Esed, bu dünyanın gördüğü en büyük katillerden biridir. Bizim için bu yaşananlar rüya gibi, çok güzel bir haber aldık." dedi.

"İnşallah bugünden sonra çok güzel günler gelecek"

Akil, ne kadar mutlu olduklarını anlatmakta zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Esed 13 yıldır bizim geleceğimizi çaldı, çocuklarımızı öldürdü. Bizler artık ümitsiz yaşıyorduk. Bir anda böyle bir haber gelince aşırı derecede mutlu olduk. Ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm Suriyeliler de öyle. Nereye baksak birbirine sarılıp ağlayan Suriyeliler görüyoruz. Herkes çok mutlu. İnşallah bugünden sonra çok güzel günler gelecek, sadece bizler için değil tüm Orta Doğu için güzel günler gelecek. Esed çok büyük bir şeytandı ve artık ortadan kalktı. Allah'a binlerce kez şükrediyoruz."

Ülkesinden 13 yıldır uzakta olduğunu dile getiren Akil, "Ülkemiz Esed yüzünden perişan bir hale geldi. İnşallah yurdumuza dönüp gençlerimizle birlikte orayı yeniden bizler inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hind Akil, Suriyeliler olarak Türk halkına minnettar olduklarını belirterek, "Biz Suriyeliler olarak Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. 13 yıldır bize kucak açtılar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da minnettarız. Bizlere tek sahip çıkan oydu. O yüzden hepimiz yürekten teşekkür ediyoruz ona." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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