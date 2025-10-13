İstanbul'daki okullarda doğal afet farkındalığı için eş zamanlı tatbikat

Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke genelinde tüm okullarda yapılan eş zamanlı afet farkındalık eğitimi, deprem tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatı İstanbul'da da uygulandı.

Bakanlığın "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında, Ataşehir'deki Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki tatbikat başarılı şekilde tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13 Ekim'in "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" olduğunu, bu kapsamda farkındalık oluşturmak adına 81 ildeki okullarda tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Yentür, 3 milyon öğrencinin bu sabah afet farkındalığıyla güne başladığını dile getirerek, "Tatbikatları çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizdeki afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Ancak bunların eğitimle, bilinçle azaltılması, minimize edilmesi ve ön tedbirlerini alması mümkün. Her şeyin başının eğitim olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı afet ve risk kartlarının olduğuna dikkati çeken Yentür, "Afete hazırlık noktasındaki farkındalığı sınıflardan evlere, sokaklara, ülkemizin bütününe yaymak istiyoruz. Bugün de gördüğünüz üzere çocuklarımızın daha önceden Bakanlığımızın yapmış olduğu eğitimler çerçevesinde bilinçli bir şekilde tahliye canlı gerçekleştirdik." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş da öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak ve buna hazır bir toplum hale getirebilmek için bu tatbikatların önemli olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, tatbikatların düzenli olarak yapılacağını belirterek, "Eğitimi sadece okulda ve öğrencilere değil aynı zamanda velilere ve çalışanlarımıza da iletmek amacımız var. Bu nedenle ailelerde afet planı hazırlanması, afet çantası hazırlanması, toplanma alanı belirlenmesi, evde riskli alanların belirlenmesi ve deprem anında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmesi için bu çalışmaları öğrencilerimize ve çalışmalarıma ayrıca eğitim olarak veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tatbikattan memnun

Öğrencilerden Berat Temel, tatbikatların öğrencilerin bilinçli olmasını sağladığını anlattı.

Temel, alarmı duyunca önce sınıfta afetin bitmesini beklediklerini sonra da yavaş yavaş dışarı çıktıklarını söyledi.

Öğrencilerden Alim Sefa Ateş ise "Öncelikle sakinliğimizi korumalıyız. Sakinliğimizle birlikte olası bir tahliyeyi başarılı bir şekilde, daha sıkıntısız, sorunsuz, güvenli yapabiliriz." ifadelerini kullandı.