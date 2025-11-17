İstanbul'daki Metro İnşaatında İskelet Çökmesi: Selahattin Erdoğan Hayatını Kaybetti
Beyoğlu ilçesindeki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan Selahattin Erdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Trabzon'da düzenlenen cenaze törenine ailesi ve çeşitli resmi yetkililer katıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metro inşaatında iskele çökmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan (44), memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Erdoğan için Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı Kaymakam Vekili Zahid Bahadır Semiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş ile vatandaşlar katıldı.
Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.
Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. katındaki iskelede çökme sonucu yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.