İstanbul'daki Gıda Zehirlenmeleri Üzerine Açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te yaşanan gıda zehirlenmeleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı, gıda zehirlenmelerinde olağan dışı bir artışın tespit edilmediğini bildirdi.

İSTANBUL'daki gıda zehirlenmelerinle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki gıda zehirlenmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Güner, "Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

