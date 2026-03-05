Haberler

İstanbul'daki bıçaklı saldırıda ölen öğretmenin adı görev yaptığı okulda yaşatılacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in adının görev yaptığı okula verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çelik'in acı kaybının başta maarif ailesi olmak üzere milletin her ferdini derinden yaraladığı belirtildi.

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal öğretmenlik mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenin yalnız bu ortak acının değil, bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil gönüllerde de yaşamaya devam edecektir. Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır."

Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı dilenen açıklamada, "Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegane kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
