İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: İETT Şoförüne Hapis İstemi

İstanbul Beyoğlu'nda, temizlik işçisinin hayatını kaybettiği, bir sürücünün de yaralandığı 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin İETT otobüsü şoförü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz'da temizlik işçisi Uğur Tilkici'nin (34) yaşamını yitirdiği, sürücü Yasin Kımış'ın yaralandığı, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü, çöp kamyonu, 4 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, kazanın, şüpheli Fadli Akbulut'un sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün başka araçlara çarpması neticesinde meydana geldiği belirtilen iddianamede, otobüsün çarptığı araçlardan birinde bulunan müşteki Kımış'ın yaralandığı, Beyoğlu Belediyesinin çöp kamyonetinde temizlik görevlisi olarak çalışan Tilkici'nin de öldüğü anımsatıldı.

Tespit tutanağına göre kazanın meydana gelmesinde zanlının kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, dosyadaki tüm raporlar, tutanaklar ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlatıldı.

Şüpheli Akbulut'un "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, mahkumiyet alması halinde şüphelinin sürücü belgesinin 3 yıldan fazla olmamak üzere geri alınması talep edildi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Temmuz'da meydana gelen zincirleme kazada yaralanan Tilkici, 25 Temmuz'da tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Fadli Akbulut 26 Temmuz'da tutuklanmıştı.