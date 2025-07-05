İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında Üç Şüpheli Tahliye Edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ile iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerinin ardından tahliye edildi. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ile iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Gökmen Togay, iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

Üç şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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