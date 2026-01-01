Haberler

Beykoz beyaza büründü; manzara havadan görüntülendi
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde etkili oldu. Beykoz, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.

İSTANBUL'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından Beykoz beyaza büründü. Manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Beykoz beyaza büründü. Manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
