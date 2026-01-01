Beykoz beyaza büründü; manzara havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Beykoz beyaza büründü. Manzara havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel