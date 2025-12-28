Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı öncesinde Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yapılan güvenlik denetimlerini yerinde takip ederek, huzur ve güvenin sağlanması için 7/24 görev başında olduklarını belirtti.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Yıldız, " İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla, yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde tüm birimlerimizle sahadayız" dedi

Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen polis denetimlerini yerinde takip etti. Yıldız, denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

'YENİ YILIN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE GEÇİRİLMESİ İÇİN SAHADAYIZ'

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, İstanbul'da suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla, yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde tüm birimlerimizle sahadayız. Bu kararlılıkla zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına 7/24 mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele sadece bugüne yönelik değil, yarınlarımızın güvenliği ve huzuru için yürüttüğümüz bir mücadeledir. İstanbul'umuzun yalnızca Beyoğlu'nda değil, tüm sokaklarında, caddelerinde ve her köşesinde uygulamalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yıldız, denetimlere destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için bütün personelimizle 7/24 görev başındayız. Son olarak şunu söylemek isterim; bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu

Denizi olmayan şehrimizde üretiliyor, talep yağıyor