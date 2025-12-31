Haberler

İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi ile İstanbul, 10 bini aşkın kameradan anlık olarak takip ediliyor. Emniyet güçleri, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale etmek için çalışmalara devam ediyor.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşında kentteki güvenliği sağlamak amacıyla Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi kuruldu.

Merkezde, güvenlik kameralarından gelen görüntüler eş zamanlı olarak izlenirken, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Yılbaşı gecesi boyunca görevli ekipler, Mobil Komuta Merkezi üzerinden İstanbul'un tüm ilçelerindeki kritik noktaları takip ederek güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Caddeye giren kişilere üst araması yapılırken, yaya olarak yapılan denetimlere atlı polisler de eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
