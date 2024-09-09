2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ümraniye'deki Mehmet Akif İlkokulu'nda tören düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı törende, öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul bahçesinde toplandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin de anıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından öğrenciler, protokoldekilerle birlikte ders zilini çaldı.

Daha sonra bazı sınıfları da ziyaret eden Vali Yardımcısı Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Yıldırım, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.