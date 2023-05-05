İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay süren takibi sonucunda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 20 şüpheli yakalandı. Operasyonda 29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 laptop bilgisayar, 6 flash bellek, 3 hafıza kartı, 1 tablet bilgisayar, 4 hard disk, 205 bin 795 TL ve 613 dolar para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 6 ay süren takibi sonunda bu sabah 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili suçların engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan, böylece elde edilen haksız paranın transferine aracılık eden, QR kod yöntemiyle bankamatiklerden yasa dışı bahis paralarını çeken, kasacı olarak tabir edilen çete üyeleri aracılığıyla da bu paraları taşıyan kişiler tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp Sultan, Gaziosmanpaşa ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 laptop bilgisayar, 6 flash bellek, 3 hafıza kartı, 1 tablet bilgisayar, 4 hard disk, 205 bin 795 TL ve 613 dolar para ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren şüphelilerin 8 Mayıs Pazartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekleri belirtildi.