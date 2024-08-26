Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor.

Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."