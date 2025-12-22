Taksim'de yağmur Üsküdar'da sis etkili oluyor

İSTANBUL'DA haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini sürdürüyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Taksim'de de yağmur sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da ise yağmurun yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın günboyu kentin belirli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

SİS ETKİLİ OLUYOR

Diğer yandan yağmurun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda sis de etkili oluyor. Boğaz çevresinde özellikle Üsküdar'da sis yoğunluğu sabah saatlerinde arttı. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, boğazda seyirlik görüntüler oluştu.