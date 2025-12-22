Haberler

Taksim'de yağmur Üsküdar'da sis etkili oluyor

Taksim'de yağmur Üsküdar'da sis etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, gece saatlerinde başlayan yağmur ve sabah saatlerinde etkili olan sis, trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini sürdürüyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Taksim'de de yağmur sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da ise yağmurun yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın günboyu kentin belirli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

SİS ETKİLİ OLUYOR

Diğer yandan yağmurun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda sis de etkili oluyor. Boğaz çevresinde özellikle Üsküdar'da sis yoğunluğu sabah saatlerinde arttı. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, boğazda seyirlik görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! F.Bahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
Feyenoord'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu taraftarın hali? Yine kabusu yaşadılar
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

13 yıl sonra bir ilk! Göreve başlıyor, işte masadaki en kritik konu
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata
title