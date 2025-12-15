İstanbul'da trafik yoğunluğu

Emre KURT-Murat SOLAK/İSTANBUL, - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif şekilde süren yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.