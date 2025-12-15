Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu
Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik haritasına göre, sabah saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine çıktı.

Emre KURT-Murat SOLAK/İSTANBUL, - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif şekilde süren yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
