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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

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İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle haftanın ikinci mesai gününde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Pendik-Kadıköy arasındaki her iki yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Alibeyköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır seyrederken, ters yönde trafik akıcı ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres'te çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İETT'ye bağlı çok sayıda otobüs hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu artıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda Üsküdar yönündeki peronlarda yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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