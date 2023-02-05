İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli Güncel Haberler İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi. İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı- Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı- Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İstanbul Üsküdar Kadıköy Güncel Haberler

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