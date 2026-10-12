İstanbul'da uzmanlık dışı göreve atanan evde bakım teknikeri KDK ile eski işine döndü

İSTANBUL'da çalıştığı hastanede görev alanı ve uzmanlık eğitimi ile ilgisi bulunmayan bebek yoğun bakım ünitesi bünyesindeki süt odasında görevlendirilen evde bakım teknikeri, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle eski görevine döndü.

KDK'ya başvuran sağlık çalışanı, İstanbul'da bir hastanede evde bakım teknikeri olarak görev yaptığını, tarafına yazılı ve resmi tebligat yapılmadan şifahen bildirilen kura işlemi ile görev alanı ve uzmanlık eğitimi ile ilgisi bulunmayan bebek yoğun bakım ünitesi bünyesindeki süt odasında görevlendirildiğini belirtti. Başvurucu, söz konusu kura işleminin idari teamüllerle bağdaşmadığını ve gayriresmi olduğunu ileri sürdü. Başvuran, kadronun görev tanımına, eşitlik ilkesine ve kurum içi çalışma barışına aykırı şekilde tesis edildiğini iddia etti. Başvurucu, söz konusu görevlendirme işleminin iptal edilmesi ve verimli bir şekilde çalıştığını belirttiği asıl görev yerine iadesini talep etti.

Konuyu inceleyen KDK, başvuranın sorununun çözüme kavuşması amacıyla ilgili hastane yetkilileri ile iletişime geçti. KDK'nın yaptığı arabulucu girişimleri sonucunda, sağlık çalışanının sorunu çözüme kavuşturuldu. Başvuranın, talebi doğrultusunda, eski görev yerine iade edilerek görevine başladığı ve başvuru konusunun çözüme kavuşturulduğu KDK'ya bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı