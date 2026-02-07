İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 6 zanlı adliyede

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında söz konusu suçlamalardan yakalanan isimler yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli operasyonla yakalanmıştı. Şüpheli Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu da ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
