İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alındı.

Şüpheli Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu da ele geçirildi.