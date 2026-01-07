Haberler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu