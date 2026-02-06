İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanında arama yapıldı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.