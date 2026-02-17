Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yapan 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, söz konusu ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
