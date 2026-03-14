İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Ekipler, evde yapılan arama sırasında 21 kilo 150 gram Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan aletler buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de saha çalışmaları ve istihbari analizler yaptı.

Bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, teknik takipler sonucu bu kişilerin Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıklarını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliler Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A'yı (21) yakaladı.

Bulundukları adreste uyuşturucu yapımında kullanılan ürün yetiştirmek için sera kuran şüphelilerden, 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, 1765 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste