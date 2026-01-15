Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 11 zanlı, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine emniyete getirildi.

Gözaltındaki 18 şüphelinin her iki şubedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
