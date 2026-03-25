Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ve Hakan Sabancı'nın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

FİKRET ORMAN'DAN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlı Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüphelilerin burada kan ve saç örneklerinin alınacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman gözaltına alınmasının ardından burada ilk kez görüntülendi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti. Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE: