Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da polis denetiminde aracında uyuşturucu bulunan sürücü ile uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polis denetiminde aracında uyuşturucu bulunan sürücü ile uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama ve denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 5 Mayıs'ta Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki kontrollerde, arka tampon kısmında gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirildi.

Kimlik bilgileri belirlenen araç sürücüsü A.K. (22) gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucuyu K.A'dan (27) temin ettiği belirlendi.

Şüpheli K.A, Ataşehir'deki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada 101 gram kokain, 2,2 gram uyuşturucu hap, 228,9 gram marihuana, uyuşturucu paketleme cihazı, 2 hassas terazi ve 17 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi

"Allah polisimize sabır versin" dedirten bir görüntü daha
Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası

250 kişi yaşıyor! Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi

"Allah polisimize sabır versin" dedirten bir görüntü daha
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler