İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanma ve temin etme suçlarından soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
