İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ve 836 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Fatih ve Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik saha ve istihbari çalışmalar neticesinde, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler İ.D, S.S, T.Ş, N.D. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çeşitli türlerde 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 binden fazla uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 akıllı telefonun yanı sıra tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlının Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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