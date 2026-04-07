Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı. Operasyonda, çeşitli ünlü isimlerin yer aldığı bir soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınarak incelemelere başlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler kan ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Burada kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

Beykoz Adliyesi'ne götürülen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 3 şüphelinin serbest bırakılmasına karar vererek, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

