İstanbul'da Kağıthane ve Kartal'da narkotik operasyonu: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane ve Kartal'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAĞITHANE ve Kartal'da iki eve düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Evde ve araçta yapılan aramalarda toplam 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kağıthane ve Kartal'da belirlenen iki adrese dün operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, iki evde ve iki araçta yapılan aramalarda 217 kilo 150 gram Sıvı Metamfetamin, 87 kilo 500 gram Kimyasal Katkı Maddesi, 23 kilo 150 gram Kristal Metamfetamin, 1 adet Hassas Terazi, Uyuşturucu Madde yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ile bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 240 kilo 300 gram olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
