Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Uyuşturucu Operasyonlarda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda kokain ve esrar ele geçirildi.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli, Muğla, Adana ve Antalya illerindeki operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu sabah yeni operasyonların yapıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul merkezli, Muğla, Adana ve Antalya illerindeki operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin yapılan Başsavcılık açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan, 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain maddesi, esrar maddesi, uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir.

Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir"

Kaynak: ANKA / Güncel
