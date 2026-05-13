İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar ve Esenyurt'taki iki adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 23 yaşındaki M.E.T'yi gözaltına aldı. Operasyonda 450 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve diğer malzemeler ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki 2 ikamet adresinin "zula evi" olarak kullanıldığı belirlendi.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.E.T'yi (23) gözaltına aldı.
Operasyonda 450 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 hassas terazi ve bir miktar nakit para ele geçirildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz