Sancaktepe'de Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda 2 Milyon 760 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ve 314,7 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ile 314,7 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 1 makine ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin zehir tacirinden torbacısına kadar kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, mücadelenin amacının başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları uyuşturucudan korumak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
