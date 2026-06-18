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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Şişli'de tespit edilen 2 ikamet adresi ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 365 bin 990 TL ve 600 dolar para, 3 adet hassas terazi, 4 parça halinde 9 kilo ara kimyasal madde, 17 parça halinde 159 kilo sıvı metamfetamin, 29 parça kristal formda 28 kilo 250 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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