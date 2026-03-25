İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişinin Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda kan örneklerinin alınmasının ardından emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Burada kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
