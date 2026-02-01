Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 11 zanlı için adli kontrol şartı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Operasyon süreci ve detaylar devam ediyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 11 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün başsavcılıkça yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilerek, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) getirilmişti.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Öte yandan, 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedilmişti.

