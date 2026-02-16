Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı; 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 14 Şubat'ta, Cevizli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı değerlendirilen 2 ayrı adrese ve kendilerine ait 2 araca da ekiplerce operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, cep telefonları ile Türk lirası ve avro cinsinden nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serbest bırakılan 2 zanlıdan 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti