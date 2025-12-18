Haberler

Berrak Tüzünataç ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Şarkıcı Berrak Tüzünataç, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İSTANBUL'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimlerden şarkıcı Berrak Tüzünataç ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında ' Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Berrak Tüzünataç ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade öncesi bir süre koridorda bekleyen Tüzünataç basın mensuplarına el sallamayı ihmal etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
