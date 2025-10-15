İstanbul'da Uluslararası Gazze'ye Umut Sergisi Açıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Uluslararası Gazze'ye Umut Sergisi"nin açılışına ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Sergi Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Gazze'ye Umut Sergisi"nin açılışı, Vali Gül, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve öğretim üyelerince yapıldı.

Gül, Gazze'nin İsrail tarafından işgalinin, Filistinlilerin acılarının ve soykırımın anlatıldığı resim sergisindeki eserleri tek tek inceledi.

Gazze'deki katliama şahitlik edildiğini dile getiren Gül, "İnşallah bundan sonraki süreçte acıların olmadığını, bu katliamı yapan kişilerin hem bu dünyada hem mahşeri dünyada cezasını çektiğini de görmüş oluruz. Vicdanlı bütün insanlara, bütün sanatçılara teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Vali Gül ve beraberindekiler, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören, piyanist Prof. Dr. İzzet Yücetoker ve keman sanatçısı Doç. Dr. Çiğdem Eda Angı'nın müzik dinletisiyle başladı.

Vali Gül, törendeki konuşmasında, eğitimli olan beşeri sermayenin, dünyada rekabet edilen ülkelerle aradaki farkı kapatacak asıl lokomotif güç olduğunu söyledi.

İstanbul'daki üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemini vurgulayan Gül, bu kapsamda binaları yenilemeye devam ettiklerini bildirdi.

"Kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitemiz var"

İstanbul'da, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalmayı tercih eden öğrencilerin yerleştirilme sürecinin devam ettiğini aktaran Gül, "Erkek öğrencilerimizin tamamı yerleşti. 3 bin kişilik de henüz boş yerimiz var. Kız öğrencilerimizden de 650 yedek öğrencimiz var. Ama kasımda tamamlanacak 8 bin kişilik yurt kapasitemiz var. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte hem yurtlarımızın standardı daha yükselmiş olacak hem de İstanbul'da ve KYK'da kalmayı tercih eden her kardeşimize barınma imkanı, yurt imkanı verme fırsatını sağlayacağız." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın da Gazze'de tüm yerleşim yerleri, hastaneler, üniversiteler ve okulların hedef alındığı, çocuklar, siviller, akademisyenler, doktorlar ve sağlık çalışanlarının sistematik olarak katledildiği insanlık dışı saldırılar yaşandığına dikkati çekti.

Her zaman barışın, adaletin ve insan haklarının yanında olduklarını dile getiren Aydın, yapılan ateşkesin olumlu sonuçlarının en kısa sürede ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Aydın, üniversite olarak eğitimde kaliteyi yükselten akreditasyon çalışmalarından ulusal ve uluslararası sınavlarda elde edilen öğrenci başarılarına, araştırma projeleriyle sağlanan bilimsel ve teknolojik katkılardan altyapı ve fiziki kapasitedeki yenilenmeye kadar pek çok alanda dikkate değer başarılar elde ettiklerini aktardı.

Üniversitenin 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda tüm programlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Aydın, bugün yaklaşık 11 bin ön lisans, 18 bin lisans, 3 bin 300 yüksek lisans ve 2 bin doktora öğrencisinin üniversitede öğrenim gördüğünü ifade etti.

"Üniversitemiz, ilk iş bulma süresi bağlamında Türkiye'deki üniversiteler arasında 11. sırada"

Prof. Dr. Nuri Aydın, mezuniyet sonrası istihdam oranlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Mezunlarımızın diploma sonrası ilk 6 ay içerisinde iş bulma oranlarına baktığımızda 2020'de yüzde 57,7 olan bu oran, 2023'te yüzde 81,5'e ulaşmıştır. Bu veriler, sadece 3 yılda yüzde 23'lik bir artış olduğunu göstermektedir. Bu başarıyla üniversitemiz, ilk iş bulma süresi bağlamında Türkiye'deki üniversiteler arasında 11. sırada yer almaktadır. Mezuniyet yılı bazında yapılan istihdam oranı değerlendirmesinde ise Türkiye'de 3. sırada yer almaktayız. Bu sonuç, mezunlarımızın sektörde ne denli aranır olduğunun en somut kanıtıdır."

Aydın, üniversitede 629 profesör, 322 doçent, 355 doktor öğretim üyesi, 185 öğretim görevlisi ve 1291 araştırma görevlisinin bulunduğu, yabancı uyruklu akademisyenlerle akademik kadronun 3 bine yaklaştığı bilgisini de paylaştı.