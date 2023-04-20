İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatı duyan sıraya giriyor

İstanbul Bahçelievler'de cevizli baklavanın kilosunun 55 liraya satıldığını duyanlar baklavacının önüne akın etti. Baklava almak isteyenler dükkanın önünde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaş bayram alışverişi için çarşıya pazara aktı. Baklava fiyatlarının el yaktığı şu günlerde Bahçelievler'de bir esnaf ucuz baklava satışı başlattı.

KUYRUĞUN UCU BUCAĞI YOK

Vatandaşlar kilosu 55 liraya satılan baklavadan almak için dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.