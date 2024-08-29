İstanbul'da Türk ve Japon Geleneksel Okçuluğu Buluşması Gerçekleşti

İstanbul'da Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" etkinliği kapsamında geleneksel okçuluk gösterisi yapıldı.

SOAC Sanat Danışmanlığı ve Küratörlüğü ile geleneksel Türk okçuluğu grubu Tirendaz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksinde düzenlenen gösteride, iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

Gösteri öncesinde konuşan SOAC Sanat Danışmanlığı ve Küratörlüğü kurucusu Dr. Okumura Sumiyo, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı vesilesiyle iki ülkenin geleneksel okçuluğunu bir araya getirdiklerini söyledi.

Okumura, insanlar ile kültürler arasında köprü kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün, farklı kültürel geçmişlere sahip insanların bir arada var olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak genellikle hayatlarımızı bu kültür zenginliğini fark etmeden, dikkat etmeden ve birbirimizi keşfetmeden sürdürüyoruz." dedi.

Geleneksel kıyafetlerle atış yaptılar

Etkinlikte Türk ve Japon okçular farklı dönemlere ait geleneksel kıyafetler giyerek ok atışı gösterisi sundu.

Japon samurayların giydiği "Hakama" adı verilen geleneksel kıyafetle ok atışı gösterisi yapan Tsukuba Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Matsuo Makinori, katılımcılara Japon geleneksel okçuluğu hakkında bilgiler verdi.

Matsuo, asimetrik kabzalı geleneksel Japon yayı ile ok atışının nasıl yapıldığından ve Japon okçuluğunun atış tekniklerinden bahsetti.

Japon kıyafeti giyen Türk okçuluğu grubu Tirendaz'ın kurucusu Dr. Murat Özveri de Türk ile Japon okçuluğu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ile geleneksel Türk okçuluğu atış tekniklerini anlattı.

Tirendaz'dan Harun Deniz Selçuklu dönemi kıyafeti ve yayı, Sevgi Yanar Osmanlı dönemi kıyafeti ve yayı, Kerem Ağacıkoğlu ise Osmanlı dönemi kıyafeti ve Tatar yayıyla Özveri'nin anlattıklarını uygulamalı olarak sergiledi.