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Fatih'te raylara düşüp tramvayın altında kalan çocuk öldü

Fatih'te raylara düşüp tramvayın altında kalan çocuk öldü
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İstanbul Üniversitesi durağında dengesini kaybederek raylara düşen yabancı uyruklu Muhammed M.M. (6), tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ve sonrasındaki panik güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda raylara düşen yabancı uyruklu Muhammed M.M.(6) tramvayın altında sıkıştı. Kazada çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayı gören kişilerin yaşadığı panik anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvay ise raylara düşen çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada tramvayın altında kalan Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Muhammed M.M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durdurulan metro seferleri ise olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazayı gören kişilerin yaşadığı panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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