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Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

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Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında işletme görevlileri ile 3 kadın müşteri arasında tartışma çıktı. Kadınları darbeden 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında, müşterilerin telefon şarj ederek beklemek istemeleri, iş yeri sahiplerinin ise mekanın kapatılacağını belirtmesi üzerine çıkan kavgada kadınlar darbedildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgaya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

BAKAN YERLİKAYA SESSİZ KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Kadına şiddet İstanbul Beyoğlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Hasan Turk:

Editorler sonunda uklemizi hatirladi iran israil filistin hameyni gundemi bittimi cok sukur birazda Turk.basini olun arada ...

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özgür:

Başka yerlerde yan masadan şampanya ikram etmişler. Hesap 10 bin gelmiş vs vs yazıyordu hangisi gerçek. Ne olursa olsun. Kadınların abarttıgını düşünüyorum.

36
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Atilla Han:

adli kontrol şartı ile serbest

44
7
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Naci Büyükkal:

Kıymetli Devletim Barlar, diskolar, Pavyonlar kapatılsın! Kapatmak istemeyeni belini kırın!! Biz 86 milyon halk yanınızdayız.

32
17
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Ilhami Ates:

Bence kadınlar haksızdır, çok kadın var böyle durumlarda ağzını bozup çirkefleşen. Lafına dikkat etmezsen biride kendini kaybeder

23
13
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orhan duz:

Sayın Yerlikaya tam bir devlet adamı helal olsun

24
12
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oturan:

Erzurum’da devletim kurumunda bayan gazeteciyi darp ettiler sayın bakanım haberiniz olmuştur

18
2
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Muharrem Şahin:

Körle yatan şaşı kalkar ,iyi olmuş ,gitmeyin karanlık yerlere gidiyorsanızda başınıza gelecekleri şikayet etmeyin

7
1
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Abdullah Atik:

Beyoğlu’nda eğlenmeye gitmek tehlike arz ediyor gece dönüş kabus gibi o yüzden yanından geçmeyin …

5
1
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İlhan Fırat:

Burdan oy çıkmaz sayın bakan

2
3
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